Ankara'da Dünya Kültürleri Festivali'nin açılışı yapıldı

Ankara'da birçok yabancı misyon temsilcisinin katılımıyla düzenlenen 3. Dünya Kültürleri Festivali'nin açılışı yapıldı.

Ebrişem ve Sirus Vakfı tarafından ATO Congresium'da organize edilen festivalin açılışına Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış programında konuşan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, ülkelerin kültürünü, tarihini, turistik güzelliklerini ve el sanatlarını tanıtmak amacıyla düzenlenen 3. Dünya Kültürleri Festivali'nde bulunmanın kendisi için onur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Habibullahzade, karmaşık dünyada diplomasinin sadece müzakere masasıyla sınırlı olmadığını söyleyerek, "Bazen basit bir gezi, tarihi bir binayı ziyaret veya yerel bir yemeği tatmak resmi görüşmelerden onlarca kat daha fazla kalpleri ve zihinleri birbirine yaklaştırılabilir." dedi.

İran'ın sadece bir ülke değil, her köşesinde derinliği hissedilen ve görünebilen bir medeniyet olduğunu vurgulayan Habibullahzade, "Tahran ve Ankara arasındaki turizm değişimlerinin artması kültürel yakınlık ve karşılıklı anlayış açısından merkezi bir rol oynamaktadır." diye konuştu.

"Anadolu Ajansı olarak daima bizlerin yanındasınız ve bizim hakkımızda bilgi veriyorsunuz"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, 3. Dünya Kültürleri Festivali'nde ülkelerini tanıtmak için kurulan stantlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Abu Jaish, birçok ülkenin kültürünü ve tarihini sergileme fırsatı bulduğu festivalin çok ilginç olduğunu ifade etti.

Ülkesinin kültür ve tarih açısında çok zengin olduğunu belirten Abu Jaish, "Filistin kefiyesini sergiliyoruz ki bu artık tüm dünyadaki özgür insanların sembolü haline geldi." dedi.

Abu Jaish, kurulan stantta ülkesinin geleneksel kıyafetlerinin, el sanatlarının ve mutfağına ait yemeklerin sergilendiğini söyledi.

İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarına da değinen Abu Jaish, "İsrailliler kültürümüzü çalmaya çalışıyorlar. Onlar bizim kültürümüzü, giysilerimizi ve topraklarımızı çalıyorlar." dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Celal de ülkesini tanıtmaya vesile olan festivalin önemine işaret ederek, "Çünkü bizim zengin bir kültürümüz var." ifadesini kullandı.

Festivali düzenleyenlere teşekkür eden Celal, "Size de minnettarız çünkü sizler de Anadolu Ajansı olarak daima bizlerin yanındasınız ve bizim hakkımızda bilgi veriyorsunuz. Çok minnettarız size." diye konuştu.

Celal, festival kapsamında Ukrayna'nın geleneksel el sanatlarının ve kıyafetlerinin sergilendiğini belirtti.

3. Dünya Kültürleri Festivali

Birçok yabancı misyon temsilcisinin katıldığı 3. Dünya Kültürleri Festivali, Uluslararası Gayrimenkul ve İnşaat Malzemeleri Fuarı ile eş zamanlı yapılıyor. Böylece ülkeler arasında sadece kültür köprüleri değil, aynı zamanda işbirliği köprüleri de kuruluyor.

"En Çok Sayıda Ülkenin Ulusal Bayrakları ve Temsil Edildiği En Büyük Uluslararası Organizasyon" kategorisinde Guinness Dünya Rekorları tarafından resmi aday ilan edilen 3. Dünya Kültürleri Festivali eş zamanlı stant ve sahne etkinliklerinden oluşuyor.

İki gün sürecek olan festival programında halka açık ve tamamen ücretsiz etkinlikler yer alıyor.

Festival programında farklı ülkelerden geleneksel danslar, müzik dinletileri, kıyafet defileleri, sanat workshopları, gastronomi workshopları, yemek ikramları, kültürel söyleşiler, film gösterimleri ve yarışmalar yer alıyor.