3 çocuğunu ve karısını öldüren şahısla ilgili yeni detay! 15 yıl önce psikolojik tedavi görmüş

Şırnak'ta 3 kızını ve karısını öldürdükten sonra teslim olan Hasan Karaaslan, ilk ifadesinde "Sesler duydum. Beni öldüreceklerinden şüphelenip sıktım" dedi. Şahsın 15 yıl önce bir hastanede tedavi gördüğü öğrenilirken, Karaaslan çiftinin ev satışından dolayı kavga ettikleri öne sürüldü.

Şırnak İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde Hasan K, dün gece evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife K'ye (13) pompalı tüfekle ateş etti. Daha sonra silahıyla karakola giden Hasan K, eşini ve çocuklarını öldürdüğünü belirtti.

BABA GÖZALTINDA

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hasan K'nin eşi ve 3 kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine gönderildi. Gözaltına alınan zanlı Hasan K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

15 YIL ÖNCE TEDAVİ GÖRMÜŞ

Öte yandan baba hakkında konuşan komşular, şahsın psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu aktardı. Hasan K'nin 15 yıl önce Elazığ'da bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

EVİ SATTIĞI İÇİN ARALARI BOZULMUŞ

Babanın sessiz ve sakin bir yapısı olduğuna dikkat çeken çevre sakinleri, yaşadıkları şaşkınlığı anlattı. Çiftin arasındaanlaşmazlıkların bulunduğunu belirten komşular, Hasan K'nin evini sattığı için karısıyla kavga ettiğini de belirtti. Öte yandan dün gece evde 4 tane kız çocuğunun bulunduğu, 7 yaşındaki çocuğun katliamdan buzdolabının arkasına saklanarak kurtulduğu öğrenildi.