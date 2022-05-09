KÜTAHYA (İHA) - 3 ayda 50 bin adet pil ve 30 bin adet mavi kapak topladılar

Kütahya'da meslek lisesi öğrencileri, sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak geri dönüşüm seferberliğine büyük katkı sağladı

KÜTAHYA - Kütahya Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Sıfır atık' projesi ile çevre için adeta seferber oldu. Öğrenciler, sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak, 3 ay içerisinde 30 bin adet pil ve 40 bin adet mavi kapak topladı.

Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Sefer Mumcu Kızılçım, "Projemize başladığımızda ben öğrencilerimize 'Sıfır katı atık' projesinin ne olduğunu anlattım ve bu projenin gerekliliği anlattım. Bazı ufak farkındalıklarla günlük hayatımızda neler yapabiliriz bu projeye nasıl destek olarak biliriz diyerek öğrencilerimize sorumluluk bilincini kazandırarak çevre sevgisi aşılamaktı. Daha sonra uygulama kısmında tüm okul öğrencilerimizin katılımını aldık ve 50 adet pil ve 30 bin adette mavi kapak topladık. Uygulamaya, sadece öğrencilerimiz ile sınırlı kalmadı. Velilerimiz, öğretmenler arkadaşlarımız ve Kütahya esnafından çok güzel dönütler aldık. Biz pilleri toplamaya başladıktan sonra Kütahya Belediyesi'nin de projesi olduğunu duyduk ve pilleri oraya göndermeye başladık. Mavi kapakları ise derneklere göndererek engelliler için tekerlekli sandalye almaya destek veriyoruz" diye konuştu.

Okulun Erol Samar ve Gamze Nur Bodur isimli öğrencileri, 3 ay boyunca mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak pil ve mavi kapak topladıklarını dile getirdiler.