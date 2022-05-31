3 askerin şehit olduğu patlamada sanıklar ilk kez hakim karşısında - Haberler

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında 7 işçinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamanın ardından depoda bulunan patlayıcıların imha edilmek üzere sevki sırasında meydana gelen 3 askerin şehit olduğu ve 1 belediye şoförü ile 4 jandarmanın yaralandığı patlamayla ilgili açılan davanın ilk duruşması başladı. Dönemin il jandarma komutanı ile 3 jandarma personeli hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de

Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma sabah saatlerinde başladı. Tutuksuz yargılanan sanıklar Albay Cengiz Yiğit, Jandarma Yüzbaşı M.U.Y, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G. ve Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş A.G, müştekiler ile avukatlar hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından duruşma başladı.