3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Etkinliği
Trakya Üniversitesi Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim-Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, köpek eğitmeni Murat Cengiz Koca, eğitimli köpekleri ile engelli çocuklarla bir araya geldi. Etkinlik, engelli bireylerin iletişim becerilerini geliştirmeyi ve sosyal hayata uyum sağlamalarını desteklemeyi amaçladı.
Trakya Üniversitesi Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim-Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleşen etkinlikte köpek eğitmeni Murat Cengiz Koca, eğitimli 4 köpeğiyle öğrencilerle buluştu.
Etkinlikte öğrenciler, köpeklerle sıcak bir bağ kurdu.
Köpek eğitmeni Koca, köpeklerin engelli bireylerin iletişim becerilerinin gelişmesine, duygusal bağ kurmalarına ve sosyal hayata uyum sağlamalarına yardımcı olabildiğini belirtti.