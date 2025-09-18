Haberler

29. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Şöleni Adana'da Gerçekleştirildi

Adana'nın Feke ilçesinde düzenlenen 29. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Şöleni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden aşıklar katıldı ve Karacaoğlan'ın eserleri seslendirildi. Programa ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Feke Devlet Bahçeli Stadyumu'nda düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden aşıkların katıldığı etkinlikte Karacaoğlan'ın eserleri seslendirildi.

Programa, Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
