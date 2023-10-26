29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için İstanbul Boğazı'nda 100 gemiyle geçit töreni yapılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında olacağı 100 gemiyle İstanbul Boğazı'nda geçit töreni yapılacak. Donanmaya Türk Yıldızları ve Solo Türk de eşlik edecek. O anlarda 101 pare de top atışı gerçekleşecek.

Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında pazar günü İstanbul Boğazı'nda gemi ve uçaklarla geçit töreni yapılacak. Bu geçit töreni, donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olacak.

MUHARİP UÇAKLAR DA EŞLİK EDECEK

Milli Savunma Bakanlığı Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu birçok etkinlikle kutlayacağını duyurdu. Etkinliklerden en büyüğü, İstanbul Boğazı'nda gerçekleşecek. 29 Ekim saat 17:00'de başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemi ile boğazda geçit töreni yapılacak ve bu törene Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK dahil 20 muharip uçağı da eşlik edecek.

TOP ATIŞI DA YAPILACAK

Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecek. Bu törenin, donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olacağı da açıklandı. Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.

PAZAR GÜNÜ 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Valiliği, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün belirlenen gün ve saat aralıklarında çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, aşağıda belirlenen gün ve saat aralıklarında çift yönlü araç trafiğine kapatılacaktır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, planlama uyarınca 27 Ekim Cuma 02.00-07.00 saatleri arası (26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece), 28 Ekim Cumartesi 02.00-07.00 saatleri arası (27 Ekim'i 28 Ekim'e bağlayan gece), 29 Ekim Pazar 16.00-00.00 (Aynı gün gece yarısına kadar) çift yönlü araç trafiğine kapatılacaktır" denildi.