28 yıl sonra ortaya çıkan görüntü! İşte Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı ve İbrahim Şahin'i buluşturan düğün

Türkiye'nin bir dönemine damga vuran Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı ve İbrahim Şahin gibi isimlerin yer aldığı bir görüntü ortaya çıktı. 1995 yılında bir sünnet düğününde çekilen görüntülerde Çatlı, Şahin ve Kırcı'nın bir masa etrafında oturdukları görülüyor.

Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı, İbrahim Şahin, Sami Hoştan gibi Türk siyasi tarihinin en karanlık dönemleriyle anılan isimlerin bir arada olduğu bir görüntü ortaya çıktı.

28 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ

Sözkonusu isimleri buluşturan ise 18 Ağustos 1995 tarihinde yapılan bir sünnet düğünü oldu. Düğünün Youtube'de paylaşılan kamera görüntülerine göre, kutlamanın yapılacağı mekanın kapısında karşılanan Abdullah Çatlı, yanında bulunanlarla birlikte salona yürüyor.

AYNI MASANIN ETRAFINDA OTURDULAR

Görüntülerin devamında, kutlamanın yapıldığı mekanda Abdullah Çatlı, İbrahim Şahin ve Haluk Kırcı ile Sami Hoştan'ın bir masa etrafında oturdukları görülüyor.