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28 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.U., gizlendiği evde yakalanıp, cezaevine gönderildi. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.U. (44), gizlendiği evde yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 'yakın akrabayı öldürme', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'hırsızlık' suçlarından hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.U.'nun saklandığı adresi belirleyerek operasyon düzenledi. H.U. saklandığı evde yakalanırken, yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi. H.U. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tarsus Cezaevi Yakalama Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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