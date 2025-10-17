28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Elazığ'da Başladı

Elazığ'da "28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" etkinliği Şairler Yürüyüşüyle başladı.

Kutadgu Bilig'in yazarı Yusuf Has Hacib anısına, "Altaylardan Hazar'a" temasıyla düzenlenen etkinliğe Kırgızistan, Kosova, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kerkük ve Türkiye'den 27 şair katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Elazığ Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisinin ardından şairler, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, Türk bayrakları ve mehteran takımı eşliğinde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'ne kadar yürüdü.

Merkezde minyatür sergisinin açılışı yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları'nın ülkenin en uzun soluklu şiir etkinliği olduğunu söyledi.

Çin Seddi'nden Viyana sınırlarına kadar sadece hakimiyet değil aynı zamanda adaleti, şefkati, merhameti taşıyan bir millet olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"İşte biz de şairlerimizi buluşturarak bu büyük dünyaya güçlü bir mesaj veriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki merhamet, kardeşlik, birlik ancak paylaştıkça, bir araya geldikçe gerçekleşmektedir ve yaşanmaktadır. Biz de bugün Elazığ'da o derin kültürümüzün izlerini hep birlikte yaşıyor, yaşatıyor ve buradaki gençlerimiz vasıtasıyla gelecek nesillere aktarıyoruz."

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da Hazar Şiir Akşamları'nın 28'incisini gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türk Dünyası'nın kadim coğrafyası Orta Asya'nın kutlu rüzgarının Elazığ'da estiğini aktaran Şerifoğulları, "Bugün tarihimizin, kültürümüzün ve gönül birliğimizin sesi Harput'un taşında, Hazar Gölü'nün sükutunda yankılanıyor. Hazar Şiir Akşamları, bu yıl yalnızca şiirle değil, Türk Dünyası'nın kültürel ve sanatsal esintileriyle de yepyeni bir soluk kazanıyor. "ifadelerini kullandı.

Şerifoğulları, Türk Dünyası'nın kültürel bağlarını güçlendirmenin görev değil gönül borcu olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından şairler şiirlerini okudu.

Programa, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, yarın sona erecek.