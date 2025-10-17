Haberler

28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Elazığ'da Başladı

28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Elazığ'da Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da düzenlenen 28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, 'Altaylardan Hazar'a' temasıyla şairler yürüyüşü ile başladı. Etkinlikte 27 şair, kültürel bağların güçlendirilmesi vurgusuyla şiirlerini okudu.

Elazığ'da "28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" etkinliği Şairler Yürüyüşüyle başladı.

Kutadgu Bilig'in yazarı Yusuf Has Hacib anısına, "Altaylardan Hazar'a" temasıyla düzenlenen etkinliğe Kırgızistan, Kosova, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kerkük ve Türkiye'den 27 şair katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Elazığ Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisinin ardından şairler, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, Türk bayrakları ve mehteran takımı eşliğinde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'ne kadar yürüdü.

Merkezde minyatür sergisinin açılışı yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları'nın ülkenin en uzun soluklu şiir etkinliği olduğunu söyledi.

Çin Seddi'nden Viyana sınırlarına kadar sadece hakimiyet değil aynı zamanda adaleti, şefkati, merhameti taşıyan bir millet olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"İşte biz de şairlerimizi buluşturarak bu büyük dünyaya güçlü bir mesaj veriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki merhamet, kardeşlik, birlik ancak paylaştıkça, bir araya geldikçe gerçekleşmektedir ve yaşanmaktadır. Biz de bugün Elazığ'da o derin kültürümüzün izlerini hep birlikte yaşıyor, yaşatıyor ve buradaki gençlerimiz vasıtasıyla gelecek nesillere aktarıyoruz."

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da Hazar Şiir Akşamları'nın 28'incisini gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türk Dünyası'nın kadim coğrafyası Orta Asya'nın kutlu rüzgarının Elazığ'da estiğini aktaran Şerifoğulları, "Bugün tarihimizin, kültürümüzün ve gönül birliğimizin sesi Harput'un taşında, Hazar Gölü'nün sükutunda yankılanıyor. Hazar Şiir Akşamları, bu yıl yalnızca şiirle değil, Türk Dünyası'nın kültürel ve sanatsal esintileriyle de yepyeni bir soluk kazanıyor. "ifadelerini kullandı.

Şerifoğulları, Türk Dünyası'nın kültürel bağlarını güçlendirmenin görev değil gönül borcu olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından şairler şiirlerini okudu.

Programa, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
Test sonuçları belli oldu! 8 ünlüde yasaklı madde tespit edildi

Test sonuçları belli oldu! İşte kanında uyuşturucu çıkan ünlüler
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Kanında uyuşturucu tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
İYİ Partili Türkeş, Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi! Yaptığı çağrı skandal

Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi!
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Ölü ineği aracına bağlayıp kilometrelerce sürükledi

Biz izlemeye dayanamadık! Vicdanları kanatan görüntüler
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Kanında uyuşturucu çıkmayan Engin Polat'tan ilginç açıklama

Kanında uyuşturucu çıkmadı ama yine de mutlu değil
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor

Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.