Üye Girişi
Haberler

28 Şubat davası hükümlüsü Çetin Doğan tahliye edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat davasının bazı hükümlülerinin cezalarını kaldırmasına ilişkin kararının ardından, eski general Çetin Doğan İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Eşine ve dostlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Doğan, cezaevi önünden ayrıldı.

28 Şubat davası hükümlüsü eski general Çetin Doğan, İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat davasının bazı hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezalarını, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası, bu hükümlülerden eski general Çetin Doğan'ın İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Tahliye edilerek cezaevinden çıkan Doğan'ı eşi Nilgün Doğan, akrabaları ve arkadaşları karşıladı.

Eşine ve dostlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Çetin Doğan, kendisini karşılayanlarla kucaklaşarak cezaevi önünden ayrıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çetin Doğan 28 Şubat İzmir Hukuk Politika Güncel Haberler

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı da safını belli etti

Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı da safını belli etti

 30 yıl hapis cezası verilen Figen Yüksekdağ: Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın

30 yıl hapis cezası verilen Figen Yüksekdağ: Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title