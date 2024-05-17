28 Şubat davası hükümlüsü Çetin Doğan tahliye edildi

28 Şubat davası hükümlüsü eski general Çetin Doğan, İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat davasının bazı hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezalarını, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası, bu hükümlülerden eski general Çetin Doğan'ın İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Tahliye edilerek cezaevinden çıkan Doğan'ı eşi Nilgün Doğan, akrabaları ve arkadaşları karşıladı.

Eşine ve dostlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Çetin Doğan, kendisini karşılayanlarla kucaklaşarak cezaevi önünden ayrıldı.