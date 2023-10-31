28 ilde gerçekleştirilen Kahramanlar Operasyonu'nda terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tek tek imha edildi. Operasyonlarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." dedi.

28 ilde terör örgütüne yönelik Kahramanlar Operasyonu! Kış için yaptıkları tüm hazırlıklar imha edildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kahramanlar Operasyonu kapsamında 28 ilde terörle mücadeleye yönelik hava destekli operasyon düzenlendiğini duyurdu. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi.

28 İLDE BÜYÜK OPERASYON

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "28 ilde 4.731 timden oluşan 61.500 jandarma ile Kahramanlar Operasyonu gerçekleştirildi. Teröristlerin İnlerini Bir Bir Başlarına Yıkıyoruz, Yıkmaya Da Devam Edeceğiz! Jandarma Genel Komutanlığımızın koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Kahramanlar Operasyonu kapsamında, J-SİHA ve İHA'ların da kullanıldığı Hakkari, Siirt, Şırnak, Van, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Diyarbakır, Mardin, Batman, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Tokat, Rize, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş Ve Sivas'ta olmak üzere 28 ilde operasyon düzenlendi.

BİRÇOK MÜHİMMAT VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi. Bu operasyonlarda;

11 adet büyük mağara ve sığınak imha edildi.

37 kg PATLAYICI MADDE, (bombalı eylem düzenekleriyle birlikte yok edildi)

12 adet Mayın/EYP, (polis, jandarma ve askerlerin geçiş güzergahlarındaki yollara yerleştirmek için hazırlanmış)

27 adet piyade tüfeği,

1 adet keskin nişancı tüfeği,

12 adet tabanca,

17 adet av tüfeği

10.135 adet mühimmat,(çeşitli silahlar için)

10 adet el bombası,

6 adet elektrikli fünye,

171 adet tüp ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

"TERÖR ODAKLARINI BULDUĞUMUZ YERDE YOK EDİYORUZ"

Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Operasyonel kabiliyetimizle terör odaklarını bulduğumuz yerde yok ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."