28 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 206 şüpheli yakalandı, 100’ü tutuklandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 28 il merkezli operasyonlarda; hesaplarında 12 milyar TL para hareketliliği bulunan 206 şüphelinin yakalandığını ve 100'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 28 il merkezli 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda hesaplarında 12 milyar TL para hareketliliği bulunan 206 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 100'ü tutuklandı. 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Açıklamada, ayrıca, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı