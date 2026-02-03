Haberler

Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü

Zonguldak'ta kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli olan Astsubay Mert Necati Günay, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Cenazesi askeri törenle toprağa verildi.

ZONGULDAK'ta kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen Astsubay Mert Necati Günay (27) geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Günay'ın cenazesi askeri törenle toprağa verildi.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesinde meydana geldi. Evinde fenalaşan Mert Necati Günay, özel bir hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Günay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mert Necati Günay'ın Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay'ın oğlu olduğu, 1 yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Astsubay Kıdemli Çavuş rütbesindeyken görevinden emekli edildiği belirtildi.

Günay için, Bölücek Mahallesi'nde askeri birliğin de katılımıyla askeri töreni düzenlendi. Tören sonrası Bölücek Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Mert Necati Günay, son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Sinan Kabatepe/Ereğli (ZONGULDAK)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
