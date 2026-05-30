Edebiyatçılardan Adalet ve Demokrasi Çağrısı: Kayyım Rejimine Hayır!

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası Ahmet Ümit, Ayfer Tunç, Aslı Erdoğan gibi 262 edebiyatçı ortak bildiri yayımlayarak karara karşı çıktı ve demokratik Türkiye için mücadeleye destek çağrısı yaptı.

(İSTANBUL) CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrasında edebiyatçılar ortak bir bildiri kaleme aldı. Ahmet Ümit, Ayfer Tunç, Aslı Erdoğan, Buket Uzuner, Yekta Kopan gibi isimlerin imzaladığı bildiriye toplam 262 edebiyatçı imza attı. Bildiride edebiyatçılar demokratik Türkiye için mutlak butlan kararına karşı çıkarken tarihin doğru ve vicdanlı tarafında kalmak isteyen herkesi mücadeleye davet etti.

Edebiyatçılar, ortak bildiride şu ifadeleri kullandı:

"İktidar, güdümündeki yargı eliyle temel anayasal haklarımıza bir kez daha darbe vurmuştur. Türkiye'nin edebiyatçıları olarak halkın iradesini, seçme ve seçilme hakkını yok sayan tüm bu sistematik hukuksuzluklara itiraz ediyoruz. Özgür irademizi, umudumuzu ve adalet duygumuzu hedef alarak seçimsiz bir Türkiye'yi amaçlayan antidemokratik uygulamalara 'Hayır!' diyoruz. Hukukun gücünü değil, güçlünün hukukunu savunan bu köhne anlayışı reddediyoruz. Demokratik Türkiye için mutlak butlan kararına karşı çıkıyor, tarihin doğru ve vicdanlı tarafında kalmak isteyen herkesi bu mücadeleye destek vermeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA
