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260 İsrailli, Sukot'ta Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi korumasında baskın düzenledi

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Kudüs Valiliğine göre, Sukot Bayramı'nın ikinci gününde 260 İsrailli, İsrail polisi korumasında Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Valilik, avlulardaki provokatif tur ve Talmudik ritüelleri Aksa'nın statükosuna yönelik sürekli ihlal olarak nitelendirdi.

Filistin topraklarını gasbeden 260 İsrailli, Yahudilerin "Sukot" (Çardaklar) Bayramı'nın ikinci gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin koruması altında baskın düzenledi.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İsrail polisinin yoğun koruması altında Meğaribe (Faslılar) Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya giren 260 İsrailli, avlularda gruplar halinde dolaşarak provokatif turlar düzenledi ve yüksek sesle dini ayinler gerçekleştirdi.

Fanatik İsrailliler, Aksa'nın avlularına bitkisel adaklar sokarak Talmudik ritüeller yaptı. Bunlar arasında sözde "Kohenlerin duasını" taklit etme, secde ve toplu olarak yere kapanma gibi ritüellerin özellikle Mescid-i Aksa'nın doğu bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Kudüs Valiliği, söz konusu uygulamaları Mescid-i Aksa'da mevcut tarihi ve hukuki statükonun sürekli ihlali olarak nitelendirdi.

Yahudilerin dini bayramlarında Mescid-i Aksa'ya baskınlar yoğunlaşıyor

Filistin topraklarını gaspeden İsrailliler, Yahudilerin dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artırıyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Kaynak: AA
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