Gaziantep'te 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Güncelleme:
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.G. isimli firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, Oğuzeli ilçesinde "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçu başta olmak üzere 5 suçtan hakkında 26 kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.G'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
