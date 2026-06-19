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İçişleri Bakanlığı'ndan DEAŞ Operasyonu: 70 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan DEAŞ Operasyonu: 70 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, 26 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 26 ilde düzenlenen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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