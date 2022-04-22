25 Yıllık Bombardier Treni 23 Nisan'da Ankaralılar ile Buluşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 25 yıllık Bombardier treninin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kızılay ve Koru Sitesi hattında sefer yapacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ego Genel Müdürlüğü tarafından grafitlilerle süslenen 25 yıllık Bobardier treninin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankaralılar ile buluşacağını açıkladı. Macunköy Metro İşletme Müdürlüğü'nden saat 11.00'de hareket edecek olan tarihi trende Ankara Kent Orkestrası sanatçıları da yer alacak.