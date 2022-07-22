25'İNCİ ULUSLARARASI KAYISI FESTİVALİ, KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 25'incisi kutlanan Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali, 3 kilometre uzunluğundaki kortej yürüyüşü ile başladı.

'Malatya tek yürek, mazisine layık istikbale yürüyor' sloganıyla gerçekleştirilen 25'inci Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşü Malatya'nın bütün renklerini bir araya getirdi. Malatya'nın bütün kesim ve kesitlerinin, bütün renklerinin bir araya geldiği kortej yürüyüşü renkli görüntülere de sahne oldu. Mehteran Takımının marşları ile birlikte coşkulu kalabalığın yürüyüşü Valilik önünden başlayarak Büyükşehir Belediye Binası önünde son buldu.

44 çocuğun sünnet ettirildiği, mahalli sanatçıların yer aldığı, jandarma ve polis atlı birliklerinin olduğu, cirit takımının, halk oyunları gösterilerinin bulunduğu kortej yürüyüşünde, bisikletliler, modifiye araç tutkunları, yurt dışından gelen yabancı dans gurupları, siyasi parti temsilcileri ve üyeleri, ilçe Belediye Başkanları ve meclis üyeleri, muhtar dernekleri, merkez ve ilçe mahalle muhtarları, Malatya'da yer alan vakıf, oda ve dernek başkanları ve üyeleri, STK'lar, Malatya'da bulunan hemşeri dernekleri yürüdü.

Yoğun katılımın olduğu ve coşkuyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın yanısıra Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya eski Belediye Başkanlarından Mehmet Yaşar Çerçi, Cemal Akın, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, askeri ve mülki erkanın da katıldığı kortej yürüyüşü sırasında vatandaşlara Türk Bayrağı, şapka, su, kayısı ve çeşitli hediyeler verilirken binalardan da korteje katılanların üzerine karanfiller atıldı.

Protokolün yanı sıra kalabalığın eşlik ettiği kortej geçişi coşku ve şenlik havası içerisinde Büyükşehir Belediyesi yanında kurulan konser alanına kadar devam etti. Konuşmaların ardından sanatçı Buray, konser verdi. Buray, birbirinden farklı parçaları söylerken, konsere katılanlar da eşlik etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel