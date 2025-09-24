25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nde Eczacıların Önemi Vurgulandı

(ANKARA) - Türk Eczacılar Birliği'nden 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, "Hastaların doğru bilgilendirilmesi ve düzenli takibi, koruyucu sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılandırılması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu yaklaşım ülkemiz için de geçerlidir. Böylece hem toplum sağlığı güçlenir, hem de ülke kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlanır. Eczacıların bilgi ve birikiminden daha fazla yararlanmak, toplum sağlığına yapılan en akılcı yatırımlardan biridir" ifadeleri kullanıldı.

Türk Eczacılar Birliği, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. "Eczacıların birikiminden daha fazla yararlanmak toplum sağlığına yapılmış en akılcı yatırımdır" başlığı ile yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Eczacılık mesleği, küresel ölçekte ilaç sunumuna odaklı bir disiplinden, insan odaklı, halk sağlığına hizmet eden bir mesleğe doğru önemli bir dönüşüm geçirmektedir. Dünya genelinde yapılan çalışmalar, özellikle kronik hastalıkların takibi ve yönetiminde eczacıların ilaç tedavilerini gözden geçirmesinin hastaneye yatış oranlarını azalttığını ortaya koymuştur. Hastaların doğru bilgilendirilmesi ve düzenli takibi, koruyucu sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılandırılması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu yaklaşım ülkemiz için de geçerlidir. Böylece hem toplum sağlığı güçlenir hem de ülke kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlanır. Eczacıların bilgi ve birikiminden daha fazla yararlanmak, toplum sağlığına yapılan en akılcı yatırımlardan biridir.

Giderek artan jeopolitik riskler, ilaç sektörünün önemini daha da belirgin hale getirmiştir. İlaçta dışa bağımlılığı azaltmak, ülkemizin stratejik politikalarının merkezinde yer almalıdır. Bu dönüşüm sadece ekonomik değil, aynı zamanda sağlık güvenliği ve uluslararası rekabet açısından da önemlidir. Ar-Ge olanaklarının geliştirilmesi, etkin madde üretiminin yerlileşmesi, biyobenzerürünlerde rekabetçi üretim altyapısı ve ihracat odaklı büyüme hedefiyle, ülkemizi ilaç alanında krizlere karşı dayanıklı, bölgesel ve küresel ölçekte rekabetçi bir aktör haline getirmek hayal değildir. Bunun için kamu, özel sektör ve meslek örgütlerinin ortak çalışacağı ulusal ilaç strateji planları vakit kaybetmeden devreye alınmalıdır. Ülkemizin dört bir yanında hizmet veren meslektaşlarımız ile Türk Eczacıları Birliği, ulusal ilaç politikalarının sahadaki uygulayıcısı olarak görev yapmaya hazırdır. Bunun yanında, ilaçların temininde sürdürülebilirliğin sağlanması ve eczane ekonomilerinin güçlendirilmesi için İlaç Fiyat Kararnamesinde yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Eczacılık mesleğinin geleceği ve istihdam sorunları göz önüne alındığında, eczacılık fakültelerinin kontenjanları sadece devlet üniversitelerinde değil vakıf üniversitelerinde de düşürülmelidir. Sağlıkta dönüşümün aktörleri olmaya hazır olan genç meslektaşlarımız, artan mezun sayıları ve sınırlı istihdam olanakları nedeniyle bu potansiyellerini gerçekleştirmekten uzaktır. Bu nedenle kamuda ve ilaç sanayinde eczacı istihdamının artırılması, yardımcı eczacılık uygulamalarının hem meslektaşlarımız hem de toplum yararına iyileştirilebilmesi için gereken adımlar atılmalıdır.

Kamuda görev yapan meslektaşlarımızın çalışma koşullarında iyileştirilmeler hayata geçirilmeli, özlük haklarındaki yapısal sorunlar acilen çözüme kavuşturulmalıdır. Kamudan emekli meslektaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Serbest eczanelerde, akademide, kamuda, ilaç sanayiinde ve diğer çalışma alanlarında hizmet sunan 50 bini aşkın meslektaşımızla birlikte sağlığı koruyan bir mesleğin mensupları olmaktan gurur duyuyoruz. Toplum sağlığı için özveri ile çalışan ve bu onurlu mesleğe katkı sağlayan tüm meslektaşlarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun."