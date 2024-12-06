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24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Karsu'nun Konseriyle Başladı

24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Karsu'nun Konseriyle Başladı
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Antalya'da 24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, piyanist Karsu'nun açılış konseriyle başladı. Festival, 20 Aralık'a kadar çeşitli konserlere ev sahipliği yapacak.

Antalya'da düzenlenen 24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu'nun konseriyle başladı.

Sanatçı, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki festival açılışında sevilen parçalarını seslendirdi.

Belediye Başkanı Muhittin Böcek, burada yaptığı konuşmada, festivali sanatseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Festivalin bu yıl da dünyaca ünlü piyanist ve müzisyenleri ağırlayacağını belirten Böcek, etkinliğin güzelliklerle geçmesini temenni etti.

Bu yılki festivalde herkese hitap edecek konserlerin dış mekanlarda da sahneleneceğini bildiren Böcek, festival kapsamında konservatuvar öğrencilerine fırsat vereceklerini dile getirdi.

Böcek, daha sonra, hamile sanatçıya plaket, çiçek ve beşik şeklinde hediye paketi verdi.

Klasik müzik ve cazın sevilen isimlerinin sahne alacağı festival, 20 Aralık'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel
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