24 saat sonra enkaz altından çıkarılan doktor anne ve bebeği, tedavi için Van'a getirildi

MERKEZ üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde etkili olan ilk depremde, Adıyaman'da yıkılan 7 katkı apartmanın enkazından 24 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Aile Hekimi Ayşe Temel Göçeroğlu (30) ve 2 yaşındaki kız çocuğu Doğa Göçeroğlu, tedavi için Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

MERKEZ üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde etkili olan ilk depremde, Adıyaman'da yıkılan 7 katkı apartmanın enkazından 24 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Aile Hekimi Ayşe Temel Göçeroğlu (30) ve 2 yaşındaki kız çocuğu Doğa Göçeroğlu, tedavi için Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki depremde, çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü Adıyaman Yeni Mahalle'deki 1266 Sokak Doğu Kent Sitesinin 7 katlı Apartmanı da depremde çöktü. Apartman dairesinde kalan doktor anne Ayşe Temel Göçeroğlu ve bebeği Doğa'nın kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin zamana karşı yürüttüğü çalışmalarda, bugün sabah saat 05: 00 sıralarında önce 2 yaşındaki Doğa, sonra Aile Hekimi olan annesi Ayşe Temel Göçeroğlu yaralı olarak çıkarıldı. Aynı dairede kalan Göçeroğlu'nun anne ve babasına ise hala ulaşılamadığı belirtildi. İlk tedavileri Adıyaman Devlet Hastanesi'nde yapılan Aile Hekimi Göçeroğlu ve bebeği Doğa, tahsis edilen ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Tedaviye alınan doktor anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, öğretmen eşinin ise İstanbul'da görev yaptığı belirtildi.