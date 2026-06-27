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24 ilde uyuşturucu operasyonu: 202 şüpheli yakalandı

24 ilde uyuşturucu operasyonu: 202 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, 24 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 202 şüphelinin yakalandığını, 122'sinin tutuklandığını duyurdu. Operasyonlarda 412 kilo uyuşturucu ve 367 bin 431 hap ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 202 şüphelinin yakalandığını, 122'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlara 1025 ekip ve 6 bin 440 personel katıldı. Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu madde ile 367 bin 431 uyuşturucu hap ele geçirildi. 202 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 122'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 80'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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