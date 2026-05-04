24 il merkezli çevrim içi suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığınca 24 ilde "Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınanlardan 127'si tutuklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde siber suçlarla mücadele kapsamında 5 günde polis ekiplerince operasyonlar düzenlendi.

"Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik 24 ildeki operasyonlarda gözaltına alınan 212 şüpheliden 127'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Zanlıların, "Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, pos tefeciliği yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşım yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden yatırım ve ürün satış dolandırıcılığı ile TOKİ başvurusu temalarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
