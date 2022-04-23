23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Haberler

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

AA - Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Silopi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla çocuklar İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Silopi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla çocuklar İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, İpekyolu ve Koç İlk ve Ortaokulu öğrencilerine İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman çeşitli hediyeler verdi, onları makam koltuğuna oturttu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünü gezen öğrenciler, polis aracının megafonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Öğrenciler, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel

Ulusal Egemenlik, Hisarcık, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Haberler

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