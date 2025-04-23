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23 Nisan Bayramı Halfeti'de Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Bayramı Halfeti'de Coşkuyla Kutlandı
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet konağı bahçesinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi, halk oyunları ekibi sahne aldı.

Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hakan Başoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tuncay Yıldız, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mesut Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Sonar - Güncel
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