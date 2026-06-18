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Siber suçlarla mücadele kapsamında 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 91 şüpheli tutuklandı

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İçişleri Bakanlığı, 23 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 330 şüphelinin yakalandığını, 91'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçları hedef alındı.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 23 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 330 şüpheliden 91'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi", "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

İstanbul, Nevşehir, Kayseri, Afyonkarahisar, Van, Tokat, Adana, Çorum, Iğdır, Tekirdağ, Yozgat, Elazığ, Diyarbakır, Kilis, Bitlis, Kastamonu, Giresun, Kırıkkale, Gaziantep, Erzurum, Ordu, Siirt ve Bilecik'te 5 günde düzenlenen operasyonlarda, 330 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 91'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 70'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor.

Şüphelilerin, çevrim içi ortamda müstehcen çocuk görüntüsü bulundurdukları, POS tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "araç veya hesap kiralama, düşük faizli kredi ve kapora" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları tespit edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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