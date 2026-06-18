23 ilde siber suçlara yönelik operasyonda 91 tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 5 günde siber suçlarla mücadele kapsamında 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 330 şüphelinin yakalandığını ve 91'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; son 5 günde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik 23 il merkezli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 330 şüpheli yakalandı ve 91'i tutuklandı. Şüphelilerden 70'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, POS tefeciliği yaptıkları, sanal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'araç/hesap kiralama, düşük faizli kredi ve kapora dolandırıcılığı' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi.

'SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ SÜRDÜRÜYORUZ'

Açıklamada ayrıca, "Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı