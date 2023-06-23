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229 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi

229 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi

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TÜRKİYE'ye kaçak yollarla giren 229 Afganistan uyruklu göçmen, uçakla ülkelerine gönderildi. Ağrı İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden alınan Afganistanlı 229 kaçak göçmen, jandarma eşliğinde kara yoluyla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na götürüldü. Havalimanında yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, Ariana Afgan Havayolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi.

TÜRKİYE'ye kaçak yollarla giren 229 Afganistan uyruklu göçmen, uçakla ülkelerine gönderildi.

Ağrı İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden alınan Afganistanlı 229 kaçak göçmen, jandarma eşliğinde kara yoluyla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na götürüldü. Havalimanında yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, Ariana Afgan Havayolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Güncel

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Afganistan Jandarma Ağrı Güncel Haberler

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