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223 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Batman'da Yakalandı

223 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Batman'da Yakalandı
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Batman'da 223 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ş.B., jandarma tarafından yakalandı. Uzun süredir çobanlık yaparak saklanan şahsın, 20 ilde 'Mal varlığına karşı işlenen suçlar' nedeniyle 55 arama kaydı olduğu belirlendi.

BATMAN'da 223 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ş.B., jandarma tarafından yakalandı. M.Ş.B.'nin saklanmak için çobanlık yaptığı ve hakkında 20 ilde 'Mal varlığına karşı işlenen suçlar'dan 55 arama kaydı olduğu ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 20 ilde 'Mal varlığına karşı işlenen suçlar'dan 55 arama kaydı bulunan, 223 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ş.B.'nin yakalanması için 8 ay önce çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin nüfusa kayıtlı olduğu Sason ilçesine uzakta ve akrabalık bağı olan kişilerin bulunmadığı Beşiri ilçesi kırsalında çobanlık yaptığı saptandı. Jandarmanın operasyonuyla yakalanan M.Ş.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. M.Ş.B., Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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