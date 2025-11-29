22. Uluslararası Marakeş Film Festivali Başladı

Fas'ta 22. Uluslararası Marakeş Film Festivali sinema dünyasından geniş katılımla başladı.

Marakeş kentinde düzenlenen, film yıldızları, yönetmenler ve medya temsilcilerinin katıldığı festival 6 Aralık'a kadar devam edecek.

Festivalin başlangıcı için yapılan törende "Parasite"in Oscar ödüllü yönetmeni Bong Joon Ho'nun başkanlık ettiği jüri üyeleri tanıtıldı.

Jüride, Brezilyalı yönetmen Karim Ainouz, Faslı yönetmen Hakim Belabbes, Fransız yönetmen Julia Ducournau ve "Bir Ayrılık" filmindeki rolüyle tanınan ve Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı ödülü kazanan İranlı aktör ve yönetmen Peyman Maadi yer alıyor.

Ayrıca, "Wednesday" dizisiyle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Jenna Ortega'nın yanı sıra Oscar'a aday gösterilen "Past Lives" filminin Kanadalı yönetmeni Celine Song ve "The Queen's Gambit" ve "Furiosa" yapımlarının başrolü Anya Taylor-Joy da jüri üyeleri arasında bulunuyor.

Festivalde ABD'li oyuncu Jodie Foster, Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro, Faslı sanatçı Rawya ve Mısırlı oyuncu Hüseyin Fehmi gibi usta isimler de onurlandırıldı.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmada prömiyerini veya Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ilk gösterimini yapan 13 film yarışıyor.