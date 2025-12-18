Haberler

Dünya mutfakları Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'nde tanıtılıyor

Dünya mutfakları Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'nde tanıtılıyor
Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından düzenlenen festival, genç şeflerin yeteneklerini sergilemesine olanak sağlar ve dünya mutfağını tanıtır. Etkinlik, 20 Aralık'a kadar sürecek ve 1500 öğrenci ile 120 kişilik jüri tarafından değerlendirilecek.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali, Bahçelievler'de başladı.

Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde, Bahçelievler Kültür ve Kongre Merkezi'nde dün ziyaretçilerine kapılarını açan festivalde, gastronomi dünyasının usta şefleri ve şef adayları bir araya geldi.

Dünya mutfağının tanıtıldığı, 20 Aralık'a kadar sürecek festivalde, gastronomi eğitimi alan 1500 öğrencinin hazırladığı tabaklar, 26 ülkeden 40 yabancı üyenin de aralarında yer aldığı 120 kişilik jüri tarafından değerlendirilecek.

Türkiye'nin dört bir yanındaki 42 üniversite ve 107 liseden genç yeteneklerin katıldığı festivalin açılışında, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve TAŞFED Başkanı Bayram Özrek de hazır bulundu.

Genç yeteneklerin yarıştığı alanı ziyaret eden ve hazırlanan bazı ürünlerin tadına bakıp değerlendirmelerde bulunan Sülün ve beraberindeki heyet, Özrek'in yönlendirmeleriyle festivale özel yemek de pişirdi.

Açılışta konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, festivale ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Amacımız genç yetenekleri, aşçılarımızı ve şeflerimizi ivmelendirmek, onların bu yeteneklerini tüm dünyaya duyurmak ve Türk gastronomisini dünyaya tanıtmak." ifadesini kullandı.

Gastronominin turizmde de büyük yeri bulunduğuna işaret eden Bahadır, yemeğin bir kültür olduğunu vurguladı.

Öte yandan, festivalde ilk günün yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

