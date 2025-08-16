22 Suç Kaydı Olan Firari Hükümlü Kars'ta Yakalandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde 22 suç kaydı bulunan ve 5 yıl 1 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan B.B, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde 22 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 22 suç kaydı bulunan ve 5 yıl 1 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan B.B'nin Arpaçay ilçesinde saklandığı eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yakalanan B.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
