22 Nisan Turizm Haftası Açılış Programı Düzce'de Gerçekleşti

22 Nisan Turizm Haftası" açılış programı, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sahne gösterilerinin icra edildiği programda, fuaye alanına kurulan stantlarda Düzce'ye özgü ürünler sergilendi.

Programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Memleketimizde turizm bilincinin pekişmesi, daha da yaygınlaştırılması adına, farkındalığı, tüm kurumlara ve insanlara hatırlatmak adına, turizm haftasında farklı etkinliklerle buluşuyoruz." ifadesini kullandı.

Açılış programına, il protokolü, kurum müdürleri, STK temsilcileri, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.