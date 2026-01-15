Haberler

İzmir'de 21 yıl 8 ay hapis cezası olan kişi yakalandı

İzmir'de polis ekipleri, üzerinde 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G.'yi yakaladı. Uyuşturucu ticareti suçundan aranan şüpheli, gözaltına alındı.

İZMİR'de polis ekiplerinin yaptığı GBT sorgusunda hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen İ.G., yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, şüphe üzerine İ.G.'yi durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı. İ.G.'nin 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan ise arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
