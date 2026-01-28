Haberler

Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor

Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrılan 45 yaşındaki Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışmaları 7. gününde sürüyor. 385 personel, iz takip ve kadavra köpekleri ile dronlar kullanarak bölgeyi tarıyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki kadın, 7 gündür ekipler tarafından aranıyor.

Kırsal Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk annesi Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışması 7. gününde sürüyor.

AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan toplam 385 personelin katılımıyla mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, iz takip ve kadavra köpekleri ile 8 dron kullanılıyor.

Çalışmalara, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek veriyor.

Bölgede etkili olan sis ve arazinin karla kaplı olması nedeniyle arama tarama faaliyeti zorlukla yürütülüyor.

Çınar'ın kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Nimet Kılıç, 21 Ocak'ta saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı

Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı! Bakanlara yetki verdi
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu

Ünlü oyuncudan DEM Partilileri kızdıracak yorum: Salak salak işler
Diyaloglar Türkçe! Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor

Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı

Komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek skandal çağrı
Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı

Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı! Bakanlara yetki verdi
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı

Dev şirket tonlarca altını nükleer sığınakta saklamaya başladı