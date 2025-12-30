21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı

Yalova'da operasyona gelen polislere pusu kuran DAEŞ'in Horasan koluna bağlı teröristler, 3 polisi şehit etti. 8 saat süren çatışmada 6 terörist öldürüldü.

İSTANBUL VE ANKARA'DA OPERASYON

Kalleş saldırı sonrası operasyonlar peş peşe geldi. İstanbul'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Yalova'daki DEAŞ üyeleriyle bağlantılı olan 41 şüphelinin de yer aldığı 110 şüphelinin gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturmada da, hakkında gözaltı kararı verilen 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul'daki operasyonda gözaltına alınan şüpheliler

21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 357 DEAŞ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis ekiplerince 21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 357 DEAŞ terör örgütü şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre operasyonlar; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirildi.

Operasyonların Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van'da yapıldığı bildirildi.

Yerlikaya açıklamasında, "Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadele kapsamında yurt genelindeki operasyonlarının kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.