Albüm: Çin'in Başkenti Beijing'deki Zhongguancun Fuar Merkezi'nde 560'tan Fazla Teknoloji Ürünü Görücüye Çıktı

Çin'in başkenti Beijing'de, 'Teknolojik ve Endüstriyel İnovasyonun Tam Entegrasyonu' temalı 2026 Zhongguancun Forumu başladı. Forumda 350'den fazla şirketin geliştirdiği 560'tan fazla teknoloji ve ürün sergileniyor.

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de başlayan "Teknolojik ve Endüstriyel İnovasyonun Tam Entegrasyonu" temalı 2026 Zhongguancun Forumu, pazar gününe kadar devam edecek. 2007 yılında düzenlenmeye başlayan forum, bilimsel ve teknolojik inovasyonunun ilerletilmesinde önde gelen bir uluslararası etkinlik haline geldi. Bu yılki kalıcı sergide, 350'den fazla şirketin yapay zeka, somutlaştırılmış zeka ve ileri tıbbi cihazlar gibi alanlarda geliştirdiği 560'tan fazla teknoloji ve ürün sergileniyor.

Kaynak: Xinhua
Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı

Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi

Arda'nın sevgilisini şaşırtan olay: İlk kez başıma böyle bir şey geldi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

İşte Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali
Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti

Müzik dünyası yasta! Müslüm Baba'nın veliahtı da öldü

Yine Trump yine olay: İran sorusuna yanıt vermek yerine sunucuya yürüdü

İran sorusuna yanıt vermek yerine sunucuya yürüdü
Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi

Arda'nın sevgilisini şaşırtan olay: İlk kez başıma böyle bir şey geldi
Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt

Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt
Ali Şahin Parlatino'ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı

Parlatino'ya damga vuran sözler: Dünya güçlünün adeta kraliyet ormanı