Albüm: Çin'in Başkenti Beijing'deki Zhongguancun Fuar Merkezi'nde 560'tan Fazla Teknoloji Ürünü Görücüye Çıktı

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de başlayan "Teknolojik ve Endüstriyel İnovasyonun Tam Entegrasyonu" temalı 2026 Zhongguancun Forumu, pazar gününe kadar devam edecek. 2007 yılında düzenlenmeye başlayan forum, bilimsel ve teknolojik inovasyonunun ilerletilmesinde önde gelen bir uluslararası etkinlik haline geldi. Bu yılki kalıcı sergide, 350'den fazla şirketin yapay zeka, somutlaştırılmış zeka ve ileri tıbbi cihazlar gibi alanlarda geliştirdiği 560'tan fazla teknoloji ve ürün sergileniyor.

