YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
ÖSYM, 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı. Adaylar, belirtilen süre içerisinde soru kitapçıklarını görebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2026-YÖKDİL/1) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınava başvuran adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle görebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 18 Mart'ta saat 23.59'da sona erecek.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz