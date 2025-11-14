2026 YKS ve Diğer ÖSYM Sınav Tarihleri Açıklandı

(ANKARA ) - ÖSYM Başkanı Bayram Prof. Dr. Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) 20- 21 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

ÖSYM Başkanı Bayram Prof. Dr. Ali Ersoy, 2026 yılı ÖSYM sınav takviminin yayımlandığını açıkladı. Ersoy, takvime ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaşarak, adaylara başarılar diledi.

Ersoy'un duyurduğu takvime göre, YKS 20- 21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz'da, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) ise 1 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) ilişkin tarihler de açıklandı. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi 12-13 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim'de yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ise 12 Temmuz'da uygulanacak.

Ersoy, 2026 ÖSYM sınav takviminin kurumsal internet sitesinde yayımlandığını belirterek, "Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.