2026 YKS ve Diğer ÖSYM Sınav Tarihleri Açıklandı

Güncelleme:
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 20-21 Haziran'da yapılacağını duyurdu. Diğer sınav tarihlerine de yer veren Ersoy, kamuoyunu bilgilendirdi.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) ilişkin tarihler de açıklandı. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi 12-13 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim'de yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ise 12 Temmuz'da uygulanacak.

Ersoy, 2026 ÖSYM sınav takviminin kurumsal internet sitesinde yayımlandığını belirterek, "Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
