2026 Yks Maratonu, İlk Oturum Tyt ile Başladı

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) başladı.

Milyonlarca üniversite adayının beklediği YKS maratonu başladı. ÖSYM tarafından organize edilen sınavın ilk adımı olan TYT için milyonlarca aday sabahın erken saatlerinde sınav salonlarının yolunu tuttu. Adaylar en son saat 10.00'da sınıflara alındı. Sınav, 10.15'te başladı ve saat 13.00'te sona erecek. 2026-YKS kapsamında uygulanan TYT oturumuna 2 milyon 425 bin 628 aday başvuru yaptı.

Yarın saat 10.15'te düzenlenecek ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 627 bin 960, aynı gün saat 15.45'te yapılacak olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 203 bin 639 adayın katılacağı belirtildi. YDT oturumunda ağırlığı 195 bin 51 kişi ile İngilizce olmak üzere Arapça, Almanca, Rusça ve Fransızca dillerinden sınav uygulanacak.

Sınava başvuran adayların 1 milyon 324 bin 509'unu kadınlar, 1 milyon 101 bin 119'unu erkekler oluşturuyor. Verilere göre 921 bin 248 aday sınava ilk kez başvuru yaparken, en genç adayın 16, en yaşlı adayın ise 87 yaşında olduğu bilgisi paylaşıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak için başvuran aday sayısı 83 bin 741, 50 yaş ve üzerinde sınava başvuran aday sayısı ise 20 bin 158 olarak kaydedildi.

ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmede, 15 bin 360 engelli aday için sınav binalarında gerekli erişilebilirlik düzenlemelerinin yapıldığı, sağlık raporlarına bağlı olarak ihtiyaç duyan adaylara ek süre ve yardımcı personel desteği sağlandığı belirtildi. Şehit ve gazi yakınları ile gazilerden oluşan 10 bin 880 aday sınav, başvuru ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutuldu. Sınavın üç oturumu boyunca organizasyonun yürütülmesi amacıyla toplam 600 binin üzerinde sınav görevlisinin ve 50 bin civarında emniyet personelinin görev yaptığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA