Haberler

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayımlandığını, tercihlerin 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek" dedi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli gençler, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte uzman desteği almayı ihmal etmeyin. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek

TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber

Herkesten gizliyorlardı! Yenenler çiftini yıkan haber

Geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk transfer

İkna olundu ve geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk dev transfer
Arı sokması felaketi getirdi: Akaryakıt istasyonuna böyle daldı

Arı sokması felaketi getirdi: Akaryakıt istasyonuna böyle daldı
Temizlik için gittiği dairenin penceresinden düştü

İşte böyle zordur helalinden ekmek parası kazanmak!

Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber

Kritik maça günler kala Beşiktaş'ı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı
Van Gölü Havzası’nın sürdürülebilir geleceği için önemli adım

Van Gölü Havzası’nın sürdürülebilir geleceği için önemli adım