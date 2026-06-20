Yks Maratonunun İlk Oturumu Tyt Başladı: "Bir Haftadır Uyku Yüzü Görmüyoruz"

(ANKARA) - Milyonlarca gencin geleceğini belirleyecek 2026 YKS heyecanı okul bahçelerine taşarken, dışarıda bekleyen veliler de en az çocukları kadar ter döktü. Sınav sistemini eleştiren ve evdeki çalışma sürecinin zorluklarını anlatan aileler, başarı temennisinde bulunurken, bir veli ise "Bir haftadır uyku yüzü görmüyoruz. Çocuk çok emek sarf etti. Allah emeklerini zayi etmesin. İstediği yeri kazansın. Tüm çocukların yolları açık olsun" ifadesini kullandı.

Milyonlarca üniversite adayının geleceğini belirleyecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) sürerken, okul önlerinde çocuklarını bekleyen veliler de en az adaylar kadar heyecan yaşadı. Sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine gelen veliler, çocuklarının bir yıllık emeğinin birkaç saate sığdırıldığını belirterek hem sınav sistemine yönelik eleştirilerini hem de başarı dileklerini dile getirdi.

"BU SİSTEMDEN MEMNUN DEĞİLİM"

Sınav merkezlerinin önünde bekleyen veliler, sınav sürecinin yalnızca öğrencileri değil aileleri de etkilediğini ifade etti. Bir veli, sınava hazırlık döneminde tüm aile düzeninin değiştiğini belirterek, "Ben çocuğumdan daha çok stres oldum. Çünkü onun çalışma düzenini korumak zorundaydık. Bir çocuk 17 yaşında bu kadar yoğun bir sınav stresini yaşamamalı. Çocuk bir yılını kaybediyor, sosyal hayattan uzaklaşıyor. Anne baba olarak sürekli onu kırmamaya, üzmemeye çalıştık. Bu sistemden memnun değilim" dedi.

"BAHTLARI AÇIK OLSUN"

Bir başka veli ise sınav sabahı yaşadıkları telaşı anlatarak, "Kızımı gönderdim. Yürüyerek geldik. Önce yetişememe kaygısı oluştu. Çocuğumuz önde, biz arkada maraton koşusu gibi koştuk. Bir yıl boyunca verilen emeğin sonucu birkaç saate sığdırılıyor maalesef. Ama en önemlisi sağlıkları. Bütün çocuklarımızın yolları ve bahtları açık olsun" diye konuştu.

Çocukların sınav salonuna giriş anındaki heyecanına tanıklık eden bir veli de, "Bizim açımızdan zor geçti ama en önemlisi onların yaşadıklarıydı. İçeri girerken heyecanla koştular. İnşallah bütün çocuklar umduklarını bulurlar. Kimisi sevinçle, kimisi hüzünle çıkacak ama gönüllerine göre olsun" ifadelerini kullandı.

"SABAH EVDE HEYECANIMIZI BASTIRAMADIK"

Veliler, sınav heyecanını çocuklarından daha yoğun yaşadıklarını da dile getirdi. Bir veli, "Biz onlardan daha fazla heyecanlandık. İnşallah başaracaklar diye düşünüyoruz. Bütün çocuklara başarılar diliyorum" derken, bir başka veli ise "Bir haftadır uyku yüzü görmüyoruz. Çocuk çok emek sarf etti. Allah emeklerini zayi etmesin. İstediği yeri kazansın. Tüm çocukların yolları açık olsun" dedi.

Sınava hazırlık sürecinde ev yaşamının da öğrencinin programına göre şekillendiğini anlatan bir veli, "Sabah evde heyecanımızı bastıramadık. Oğlumuzu içeri soktuk, şimdi sonucu bekliyoruz. Çocuk çalışırken ses yapmamaya dikkat ettik. Gece yatışından kalkışına kadar her şeyi onun programına göre ayarladık. Umarız güzel sonuçlar alırlar" diye konuştu.

Okul önlerinde çocuklarını bekleyen velilerin ortak temennisi ise sınav sonucundan bağımsız olarak öğrencilerin emeklerinin karşılığını alması ve sağlıklı, mutlu bir gelecek kurabilmeleri oldu.

YKS maratonunun ilk oturumu TYT saat 13.00'te sona erecek.

Kaynak: ANKA