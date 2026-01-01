Adana'da yılın ilk bebeği 'Poyraz' oldu

ADANA'da 2026 yılının ilk bebeği, Ömer(27) ve Nida Gökçe Tabur(26) çiftinin oğlu Poyraz oldu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ömer Tabur ile Nida Gökçe Tabur çiftinin bebekleri, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Akşam saatlerinde doğum sancısı başlayan Nida Gökçe Tabur, hastaneye kaldırıldı. Doğumhaneye alınan Tabur, yılın ilk saatlerinde Poyraz adını verdikleri erkek bebeklerini dünyaya getirdi. Sağlıklı olarak dünyaya gelen Poyraz Tabur'un, çiftin ilk çocuğu olduğu öğrenildi.

'ÇOK SEVİNÇLİYİZ'

Çocuklarının yılın ilk bebeği olmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen baba Ömer Tabur, "Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Merve hocamıza, çocuğumuzu burada sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdiği için teşekkür ediyoruz. Bebeğimiz vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Normalde 7 Ocak'ta doğacaktı ancak Poyraz durmadığı için yılın ilk gününde dünyaya geldi. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuzö dedi.

'SAĞ SALİM ÇOCUĞUMUZ DÜNYAYA GELDİ'

Anne Nida Gökçe Tabur da çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Çok şükür çocuğumuzu sağ salim kucağımıza aldık. Aslında günü vardı ancak kendisi bugün gelmek istedi. Evladımızın inşallah bize uğur getireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Şule Ece Bayrak ise yeni yılın ilk bebeğinin doğumuna vesile olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Bayrak, "Yeni yılın ilk bebeğinin doğumuna vesile olduğum için çok mutluyum. Bebeğimiz sağlıkla dünyaya geldi. Anne ve babaya doğum sonrası teslim ettik. Gerekli tetkiklerin tamamlanmasının ardından ailemizi taburcu edeceğiz" dedi.