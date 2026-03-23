Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: "2026 yılı 'Ziya Gökalp Anma Yılı' ilan edildi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teklifiyle Ziya Gökalp'ın doğumunun 150. yılı olan 2026'nın 'Ziya Gökalp Anma Yılı' olarak belirlenmesini açıkladı. Bu kararın Türk milletinin kimliğini güçlendirmek için önemli olduğu vurgulandı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teklifi ve TÜRKSOY Daimi Konseyi'nin oy birliğiyle, Ziya Gökalp'ın doğumunun 150. yıldönümü olan 2026 yılının "Ziya Gökalp Anma Yılı" ilan edildiğini bildirdi.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teklifi ve TÜRKSOY Daimi Konseyi'nin oy birliğiyle, Ziya Gökalp'ın doğumunun 150. yıldönümü olan 2026 yılı "Ziya Gökalp Anma Yılı" olarak ilan edilmiştir. Eserleriyle Türk milletinin kolektif bilincinin güçlenmesi, milli kimliğin yeniden inşası ve gönül coğrafyamızın bütünleşmesine büyük katkılar sunan Ziya Gökalp'in nesillerimize aktarılması son derece kıymetlidir. 'Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan, Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan' diyerek açtığı ufuk çizgisi, somut adımlarla ilerlemeyi sürdürmektedir."

Zorlu, bu anlamlı karar sebebiyle başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere TÜRKSOY Daimi Konseyini ve Genel Sekreterliğini kutladı.

Kaynak: AA / Duygu Yener
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu hakkında tutuklama talebi

Günlerdir gözaltında olan Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi

Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı

İran, İsrail'den çok o ülkeyi vurdu: Her gürültü patlama sanılıyor
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı

Tek sözüyle altın uçuşa geçti
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi

Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
Slovak futbolcuların Skriniar için söyledikleri Fenerbahçelilerin tepkisini çekti

Fenerbahçe taraftarını çılgına döndüren sözler
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi

Görüntüler İstanbul'dan! Arabasını park eden oraya koştu