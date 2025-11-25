2026 Yılı Lisansüstü Eğitim Bursları Mülakat Aşamaları Tamamlandı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun 2026'da vereceği lisansüstü eğitim ve araştırma bursları için başvuru değerlendirme süreci tamamlandı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 2026 Yılı Lisansüstü Burs mülakatına girmeye hak kazananlar belli oldu.

Burslar Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği çerçevesinde veriliyor.

Değerlendirme sonuçları e-Devlet'te yer alan "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Burs Başvurusu ve Sonuç Takibi" uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.

Ayrıca lisansüstü burs mülakatına ilişkin bilgilere, başvuru yapılan kurumun internet sitesinden erişilebiliyor.