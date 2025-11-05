2026 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda... CHP'li Ocaklı ile Bakan Bolat Arasında "İsrail ile Ticaret" Tartışması

(TBMM) - Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat arasında "İsrail ile ticaret" tartışması yaşandı. Ocaklı'nın iktidarın İsrail ile ticaret yaptığını ileri sürmesi üzerine Bolat, "Bugün Bakanlığımızda 24 bin 500 kişi çalışıyor. Bir kişiyi bulsun, ticaret yapıldığını ispat etsin. Dünyada İsrail ile ticareti tamamen kapatan tek ülke olmamıza rağmen bile bile bu yalanı söyledi. Bir milletvekiline yakışmıyor, Filistinlileri üzüyor, İsrail'i sevindiriyorsunuz. Yalan söylemek kişilik bozukluğudur" ifadelerini kullandı. Ocaklı, Bolat'ın "Yalan söylemek kişilik bozukluğudur" sözlerine yanıt vererek, "Bu ifadeyi kendisine iade ediyorum" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri için toplandı. Komisyon'da Ticaret Bakanlığı'nın yanı sıra Helal Akreditasyon Kurumu ile Rekabet Kurumu'nun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ele alınacak.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, komisyonda yaptığı konuşmada, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye ayrılan payın yüzde 11'den yüzde 10,84'e düştüğünü belirterek bütçenin büyük kısmının personel giderlerine gittiğini söyledi. Esnafın sık denetim ve ağır para cezalarından şikayetçi olduğunu vurgulayan Akay, 1,1 trilyon liralık idari cezanın tahsilat oranını sordu.

"Uyuşturucuyla mücadele bütçesinin 686 milyon TL olması yetersizdir"

Yurtdışı merkezli e-ticaret sitelerinin vergi ödemeden piyasaya hakim olduğunu, "Temu'nun 28 milyon kullanıcıyla 50 milyar TL satış yaptığı"nı belirterek yerli üreticinin korunmasını istedi. Uyuşturucuyla mücadele bütçesinin 686 milyon TL ile yetersiz olduğunu ifade eden Akay, ödeneğin artırılmasını talep etti. Akay, şunları kaydetti:

"Türkiye, küresel krizler ve bölgesel çatışmalar nedeniyle uyuşturucu ticaretinde hedef ve transit ülke haline geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi'nin raporlarına göre Mersin, Antalya, Ambarlı gibi limanlarda yakalanan uyuşturucu miktarları ciddi oranda arttı. Bir yerde 4 ton, başka bir yerde 1,8 tonluk yakalamalar söz konusu.

Güney Amerika'dan gelen uyuşturucular Türkiye üzerinden Avrupa'ya dağılıyor. Ayrıca İran sınırından gelen sentetik uyuşturucularla ilgili Türkiye içinde laboratuvarlar kurulmuş durumda. Sıvı halden kristal hale dönüştürülmesi işlemleri burada yapılıyor. Bakanlığınız ve Emniyet Teşkilatı bu konuda önemli çalışmalar yürütüyor, ancak ayrılan ödeneğe baktığımızda 'Kayıt Dışı Ekonomi ve Kaçakçılıkla Mücadele' kaleminde sadece 686 milyon TL ayrıldığını görüyoruz. Bu tutar son derece yetersizdir.

Teknik donanımların yenilenmesi, laboratuvarların güçlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenle ödeneğin en az üç katına çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Uluslararası bir operasyon kapsamında 5 ülke dahilinde 234 şüpheli yakalanmış, bunların 225'i Türkiye'de. 13 milyar TL değerinde mal varlığına el konulmuş.

Bu el konulan varlıkların nasıl değerlendirildiği de önemlidir. Gümrük muhafaza müdürlüklerine veya ilgili kurumlara bu varlıkların bir kısmının aktarılması, mücadelede motivasyon açısından da faydalı olacaktır. Çünkü burada birçok kurumun emeği var. Uyuşturucuyla mücadele, gençleri bağımlılıktan kurtarma ve ölümleri önleme meselesidir. Bu konuda hepimize büyük sorumluluk düşüyor."

"ZIM şirketinin gemileri Türkiye limanlarında ne arıyor?"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, iktidarın İsrail ile ticaret yaptığını ileri sürerek, şöyle konuştu:

"2 yıldan fazladır İsrail'in Gazze'de Filistin halkına soykırım uyguladığını bütün dünya biliyor, kabul ediyor. Pek çok ülke buna yüksek tondan tepki gösteriyor, İsrail'i boykot ediyor. Türkiye kamuoyu da İsrail ile olan ticari, siyasi bütün ilişkilerin kesilmesini talep ediyor. Ama siz İsrail ile olan ticarete kamuoyunun bütün tepkilerine rağmen önce gizleyerek, sonra kısmen devam ettiniz.

Soykırımcı ülkeye askeri teçhizat ve savaşta kullanılan ürünleri, hammaddeyi dahi göndermekten çekinmediniz. Önce dediniz ki, geçmiş yıllarda yapılan anlaşmalar nedeniyle göndermek zorundaydık. Saklayarak, örtülü biçimde İsrail ile olan ticari ilişkilerinizi aylarca devam ettirdiniz. Bir yandan İsrail'i protesto edip, diğer taraftan İsrail ile ticarete devam etmek tam da hükümetinize yakışan bir ikiyüzlülüktür.

Oysa, Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed El-Amur bizzat açıkladı: İsrail işgali nedeniyle Gazze şeridinde üretim tamamen, Batı Şeria'da ise kısmen durdu. Gazze yerle bir edildi. Filistin'e gönderildiği iddia edilen mal ve mamullerin kullanılabileceği bir sanayi Filistin'de yok, kalmadı.

O halde soralım; İsrail devletinin satın aldığı ve İsrail ordusunun ihtiyaçlarını karşıladıklarını bizzat şirketin CEO'sunun açıkladığı ZIM şirketinin gemileri Türkiye limanlarında ne arıyor? Bugünlerde Azerbaycan'dan Trabzon limanına gelen ve binlerce ton gübre taşıyan tırların İsrail'e giden gemilere yük taşıdığı iddiaları var. Bu doğru mu sayın Bakan? Biz ticareti kestik ama bizim limanlarımızdan başka ülkelerin yaptığı ticarete de karışmayız mı diyorsunuz?"

Bolat'tan Ocaklı'ya: "Yalan söylemek kişilik bozukluğudur"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tahsin Ocaklı'nın "İsrail ile ticaret yapılıyor" iddiasına tepki göstererek, "Bunu bugün hiçbir milletvekilimiz, muhalefet sıralarından dahi dile getirmedi. Ancak Tahsin Ocaklı milletvekilimiz, bile bile inanmadığı halde bu yalanı tekrarladı" ifadelerini kullandı. Bolat, şöyle konuştu:

"Bugün Bakanlığımızda 24 bin 500 kişi çalışıyor. Bir kişiyi bulsun, ticaret yapıldığını ispat etsin. İsrail bize husumetle yaklaşıyor, düşmanlık ediyor. Filistinliler yaptığımız hizmetler ve onlara desteklerimiz için teşekkür ediyor. Dünyada İsrail ile ticareti tamamen kapatan tek ülke olmamıza rağmen bile bile bu yalanı söyledi. Geçen yıl da sayın Cumhurbaşkanı'mızın ismini zikretmeye çalışarak gemilerin gittiğine dair ithamda bulundu, o da düpedüz bir yalandı. Bir milletvekiline yakışmıyor, Filistinlileri üzüyor, İsrail'i sevindiriyorsunuz. Yalan söylemek kişilik bozukluğudur."

CHP'li Ocaklı ise Bakan Bolat'ın "Yalan söylemek kişilik bozukluğudur" sözlerine yanıt vererek, "Bu ifadeyi kendisine iade ediyorum" dedi.