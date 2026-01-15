Haberler

Albüm: Kanada'da Düzenlenen 2026 Vancouver Uluslararası Tekne Fuarı'nda En Yeni Modeller Sahnede

Vancouver Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, son model tekneleri ve denizcilik ekipmanlarını görmek isteyen dünya genelinden yüzlerce ziyaretçi katıldı.

VANCOUVER, 15 Ocak (Xinhua) -- 2026 Vancouver Uluslararası Tekne Fuarı, Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Çarşamba günü başlayan fuara, son model tekneleri, denizcilik ekipmanlarını ve denizcilik teknolojilerini görmek isteyen dünyanın dört bir yanından yüzlerce ziyaretçi katıldı.

