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026 Uluslararası Seramik Akademisi Kongresi Çin'in Jingdezhen Kentinde Başladı

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2026 Uluslararası Seramik Akademisi Kongresi, 'Miras ve Yenilik' temasıyla Çin'in Jingdezhen kentinde açıldı. Kongre, uluslararası seramik sanatçıları ve uzmanlarını bir araya getiriyor.

NANCHANG, 29 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Seramik Akademisi Başkanı Oriol Calvo Verges, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Jingdezhen kentinde düzenlenen 2026 Uluslararası Seramik Akademisi Kongresi'nin açılış töreninde konuşuyor, 28 Haziran 2026.

2026 Uluslararası Seramik Akademisi Kongresi "Miras ve Yenilik" temasıyla pazar günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Jingdezhen kentinde kapılarını açtı. Kongre, uluslararası seramik sanatçıları ile uzmanları bir araya getirdi. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Baycan:

Zamanımızda böyle kongreler vardı ama o kadar pahalı değildi. Şimdi her şey çok masraflı olmuş. Eski günler daha iyiydi.

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