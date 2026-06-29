026 Uluslararası Seramik Akademisi Kongresi Çin'in Jingdezhen Kentinde Başladı

NANCHANG, 29 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Seramik Akademisi Başkanı Oriol Calvo Verges, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Jingdezhen kentinde düzenlenen 2026 Uluslararası Seramik Akademisi Kongresi'nin açılış töreninde konuşuyor, 28 Haziran 2026.

2026 Uluslararası Seramik Akademisi Kongresi "Miras ve Yenilik" temasıyla pazar günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Jingdezhen kentinde kapılarını açtı. Kongre, uluslararası seramik sanatçıları ile uzmanları bir araya getirdi. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua